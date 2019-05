FRANKFURT (Dow Jones)--Die Flughafen-Betreibergesellschaft Fraport hat sich eine höhere Beteiligung an ihrem Airport in Lima gesichert. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, hat es seinen Anteil an Lima Airport Partners auf 80,01 von 70,01 Prozent aufgestockt. Verkäufer ist die Fondsgesellschaft AC Capitales. Einen Preis nannte Fraport nicht.

Der Flughafen der peruanischen Hauptstadt befindet sich laut Fraport in einer wichtigen Ausbau- und Wachstumsphase. Das geplante Ausbauprogramm umfasse eine zweite Start- und Landebahn, ein neues Passagierterminal sowie zugehörige Einrichtungen und Infrastruktur. Lima Airport begrüßte 2018 mehr als 22,1 Millionen Passagiere, ein Plus von 7,3 Prozent zum Vorjahr.

May 24, 2019

