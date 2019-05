Stimmung am Boden, fallender Nasdaq, Autopilot-Funktion in der Kritik - eigentlich war alles angerichtet für einen weiter fallenden Tesla-Kurs. Und der Kurs der Aktie fiel auch, als der US-Handel am Donnerstag begann. Doch plötzlich ging es vom Tief bei 186,22 Dollar steil nach oben - und das aus gutem Grund.

Den vollständigen Artikel lesen ...