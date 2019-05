Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche-Post-Töchter DHL und Streetscooter wollen 2020 einen neuen Elektrotransporter auf den Markt bringen, der zusätzlich mit Wasserstoff-Technologie ausgerüstet ist und so höhere Reichweiten erreichen soll. Durch die zusätzliche Brennstoffzellentechnologie sollen Reichweiten bis zu 500 Kilometern ermöglicht werden. Der "H2 Panel Van" werde der erste serienmäßige 4,25 Tonnen-Elektrotransporter sein, dessen Antrieb während der Fahrt von einer Brennstoffzelle mit zusätzlicher Energie versorgt werde, teilte der Bonner Logistikkonzern mit.

Der H2 Panel Van basiert auf dem StreetScooter Work XL, soll aber mehr als 10 Kubikmeter Ladung befördern können, entsprechend ca. 100 Expresspaketen. Die Deutsche-Post-Tochter DHL Express hat in einem ersten Schritt 100 H2 Panel Vans bestellt. Ein Verkauf außerhalb des Konzerns ist derzeit nicht geplant. Der H2 Panel Van wurde zusammen mit Ford entwickelt, wie schon der Work XL. Deutsche Post und Streetscooter stellten das neue Modell am Freitag am Rande des Green Tech Festivals in Berlin vor.

"Das unterstreicht unseren Anspruch, nicht nur der schnellste und zuverlässigste Anbieter in diesem Markt zu sein, sondern auch der klimafreundlichste", sagte Markus Reckling, Deutschlandchef von DHL Express. Der H2 Panel Van sei ein weiteres Beispiel dafür, wie der Konzern sein Null-Emissionen-Ziel bis 2050 erreichen wolle. "Wir sind davon überzeugt, dass die Brennstoffzelle ein immer wichtigerer Bestandteil im Markt der Elektromobilität wird", da sie höhere Reichweiten ermöglicht, sagte Fabian Schmitt, Chief Technical Officer bei Streetscooter.

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP II) gefördert. "Wir brauchen weiterhin den technologieoffenen Ansatz", sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Denn nur mit hohen Reichweiten und marktfähigen Preisen sei zu erreichen, dass Lieferverkehr künftig klimafreundlich mit alternativen Antrieben unterwegs sei.

