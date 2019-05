Die Anleger kommen derzeit nicht zur Ruhe. Es mangelt an klaren Trends, Bullen und Bären liefern sich einen erbitterten Kampf um die Gestaltungshoheit an den Finanzmärkten. Im Bernecker Börsenkompass haben wir uns in dieser Woche mit den Auswirkungen des EuGH-Urteils zum Thema Arbeitszeiterfassung beschäftigt und ein Unternehmen gefunden, das davon profitieren wird. Darüber hinaus haben wir eine Skizze gezeichnet, wie es bei unseren Engagements in Tesla (+90 Prozent), Wirecard (+45 Prozent) und SFC Energy (+52 Prozent) weitergeht. Uber stand ebenfalls im Blickpunkt. Hier sind wir nun auf der Shortseite unterwegs und liegen nach zwei Tagen bereits sechs Prozent vorn.



Stefan Schmidlbauer
Bernecker Börsenkompass



