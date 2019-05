++ Europäische Aktien steigen am letzten Handelstag der Woche ++ DE30 versucht, in bullischen Aufwärtstrendkanal zurückzukehren ++ Paul Achleitner erhielt bei Hauptversammlung Unterstützung von Aktionären ++Die europäischen Aktienmärkte haben am letzten Handelstag der Woche die Sorgen um den Handel etwas gelassener gesehen und die Sitzung höher eröffnet. Aktien aus Italien performten am besten, gefolgt von Aktien aus den Niederlanden und Belgien. Der ATX (AUT20) aus Österreich ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wiederum mit einem Anstieg von "nur" 0,5% der schwächste Blue-Chip-Index aus Europa. Automobilhersteller sind die größten Gewinner, während Reiseunternehmen am meisten zurückbleiben. Der DE30 brach gestern unter die untere Grenze des Aufwärtstrendkanals ...

