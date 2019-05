Nach den kräftigen Abgaben am Donnerstag dürfte sich die Wall Street zum Wochenausklang etwas erholen. Doch könnte es im Verlauf durchaus zu erneuten Abgaben vor dem verlängerten Wochenende kommen, denn die Entwicklungen im verschärften Handelsstreit zwischen den USA und China sind derzeit nicht absehbar. Am Montag findet an der Wall Street kein Handel statt. Der US-Anleihemarkt schließt am Freitag bereits um 20 Uhr MESZ. Der Future auf den S&P-500 gewinnt aktuell 0,7 Prozent.

US-Präsident Donald Trump will in den Handelsgesprächen mit China auch über den Huawei-Konzern sprechen - und den Telekommunikationsausrüster sogar in das geplante Handelsabkommen aufnehmen. Die USA hatten den chinesischen Konzern erst kürzlich auf eine schwarze Liste gesetzt, weil sie Spionage befürchten. Trump untersagte Unternehmen seines Landes zudem per Dekret die Nutzung von Telekommunikationstechnik, die als Sicherheitsrisiko eingestuft wird. Als Hauptziel gilt auch hier Huawei. Daraufhin schränkten mehrere Unternehmen ihre Zusammenarbeit mit Huawei ein. Am Donnerstag hatte Peking Beschwerde in Washington wegen des Umgangs mit Huawei eingelegt.

Die Agenda der Konjunkturdaten ist zum Wochenausklang übersichtlich. Es wird eine Stunde vor Beginn des Handels lediglich der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für April veröffentlicht. Hier wird mit einem Rückgang um 2,0 Prozent gegenüber dem Vormonat gerechnet.

Bei den Einzelwerten dürften sich die Aktien von Hewlett Packard Enterprise und HP mit Kursgewinnen zeigen. Das Informationstechnikunternehmen Hewlett Packard Enterprise hat im zweiten Geschäftsquartal den Gewinn gesteigert und hat den Ausblick für den Gewinn angehoben. Der PC- und Druckerherstellers HP schnitt im zweiten Geschäftsquartal besser ab als erwartet, auch wenn der Umsatz stagnierte und das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr zurückging. Die beiden Aktien sind vorbörslich noch nicht aktiv. Hewlett Packard Enterprise gewannen nach der Schlussglocke 3,3 Prozent, HP rückten um 1,2 Prozent vor.

Das Softwareunternehmen Autodesk enttäuschte dagegen mit seinen Erstquartalszahlen. Der Umsatz legte zwar kräftig zu und der Quartalsverlust verringerte sich, bei beiden Kennziffern hatten Analysten aber mehr erwartet. Der Aktienkurs verliert vorbörslich knapp 8 Prozent.

