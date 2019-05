Die Zahl der Studienanfänger bleibt in den kommenden zehn Jahren auf hohem Niveau stabil - für das Jahr 2030 wird mit rund 510.300 Studienanfängern gerechnet. Das geht aus einer neuen Vorausberechnung der Kultusministerkonferenz (KMK) hervor, über die die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Samstagsausgaben) berichten.



Die Zahl für 2030 entspreche damit ziemlich genau jener, die das Statistische Bundesamt für 2018 ermittelt habe. Im laufenden Jahr werden laut den Berechnungen 514.000 neue Studenten an Universitäten und Fachhochschulen erwartet. Die Kultusministerkonferenz geht davon aus, dass die Zahl der Studienanfänger im Jahr 2025 auf rund 490.600 absinke - nicht zuletzt wegen der Rückkehr von Bundesländern zu einer längeren Schulzeit bis zum Abitur (G9). Bis 2030 würden die Zahlen dann aber wieder ansteigen, heißt es in der KMK-Vorausberechnung weiter.