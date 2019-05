Saarbrücken (ots) - Der frühere EU-Parlamentspräsident Hans-Gert Pöttering (CDU) hat sich kurz vor der Europawahl in Deutschland gegen die Abschaffung des zweiten Sitzes des Europäischen Parlaments in Straßburg ausgesprochen. Pöttering sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Samstag): "Lasst uns an Straßburg festhalten."



Straßburg sei ein historischer Ort auch für die Versöhnung von Frankreich und Deutschland. "Deswegen würde ich die Debatte nicht führen." Eine solche Diskussion helfe auch nur den Rechten in Frankreich. Pöttering widersprach damit der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, die unlängst die Abschaffung Straßburgs als zweiten Sitz gefordert hatte.



Der frühere Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung erinnerte zudem daran, dass eine solche Entscheidung nur durch einen einstimmigen Beschluss der Regierungen gefällt werden könne. "Wir wissen, Frankreich möchte an Straßburg festhalten." Das sei sehr verständlich, ergänzte Pöttering.



