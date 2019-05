Mit einem gestaffelten Zinssatz könnten Banken von Strafzinsen entlastet werden. Bundesbank-Vorstände bezweifeln die positiven Effekte für Geldhäuser.

Bundesbank-Vorstand Sabine Mauderer sieht eine mögliche Einführung von Staffelzinsen zur Entlastung der Banken im Euro-Raum skeptisch. "Das wäre das falsche Signal an die Märkte", sagte sie am Freitag am Rande einer Veranstaltung der Deutschen Bank in Berlin.

"Ich denke nicht, dass den deutschen Banken damit geholfen wäre." Im "Handelsblatt" hatte sie jüngst gemahnt, man sollte auf jeden Fall vermeiden, dass Staffelzinsen als "Türöffner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...