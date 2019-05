BERLIN (Dow Jones)--Im Streit um die Reform der Grundsteuer machen die Länderfinanzminister Druck auf Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Nach einem Treffen der Minister in Berlin erklärte der Vorsitzende, Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU), er würde seine Kollegen notfalls vor der Sommerpause zu einer Sonderkonferenz einberufen, um eine Lösung in dem festgefahrenen Streit um eine Reform der Grundsteuer zu finden.

"Der Bundesfinanzminister muss endlich einen Vorschlag zur Reform der Grundsteuer vorlegen, hinter dem sich alle Akteure des Bundes versammeln können. Das scheint ja schwer genug zu sein, muss aber nach monatelangen Diskussionen und unzähligen Sitzungen möglich sein", mahnte Schäfer. "Legt der Bund nicht zügig einen geeinten Gesetzentwurf vor, müssen wir Länder den Druck deutlich erhöhen."

Daher erwäge er in den kommenden Wochen notfalls ein weiteres Treffen der Länderfinanzminister. "Wenn der Bund nicht mit sich klar kommt, müssen wir dann prüfen, wie wir Länder die Kommunen unterstützen können, ihre wichtige Einnahmequelle rechtssicher zu erhalten", warnte Schäfer. SPD-Minister Scholz hat einen Vorschlag zur Reform der Grundsteuer vorgelegt, der auf wertabhängige Komponenten wie dem Grundstückswert und der Durchschnittsmiete basiert. Dieser ist allerdings in der Union auf Ablehnung gestoßen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die Unions-Bundestagsfraktion und Bayern bestehen auf eine Länder-Öffnungsklausel. Bayern will ein eigenes Gesetz, dass sich rein an der Fläche orientiert.

Steht bis Jahresende kein Gesetz, entfiele die Grundsteuer ab 2020.

