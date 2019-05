London (www.fondscheck.de) - Investec Asset Management verstärkt weiter seine Präsenz in Deutschland, so Investec Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Seit April unterstützt Christopher Newsome als Sales Associate das deutsche Team. In der neu geschaffenen Position ist Newsome mitverantwortlich für den weiteren Ausbau der Vertriebsaktivitäten und die Betreuung bestehender Kunden von Investec AM in Deutschland und Österreich. ...

