Die gestrige Kursschwäche am Kryptomarkt war nur vorübergehend - am Freitag dominieren schon wieder die grünen Vorzeichen. Mit einem Plus von rund fünf Prozent hat der Bitcoin am Nachmittag wieder der Marke von 8.000 Dollar zurückerobert. Der Aufwärtstrend bleibt damit intakt, die Grundstimmung bullish.

