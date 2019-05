Rosenbauer-HV GJ 2018. Am Tag nach einer Immofinanz-HV kann man eine nur eineinhalb (!) Stunden dauernde Rosenbauer-HV (plus zwei Stunden Essen und Trinken) so richtig genießen. Das einzig Negative an der HV am 23.5.19 war das Stiegensteigen im Palais Ferstel. Mit Abstand größte anwesende Aktionärin war die Rosenbauer Beteiligungsverwaltungs GmbH mit 3,468.000 Aktien. 135.000 Aktien brachte deren Geschäftsführer Dipl.Ing. Alexander Pietsch mit. Drittgrößte Aktionärin war die ERSTE Asset Management GmbH mit 91.263 Stück. Dann kamen vier Fonds: Fundhost aus Sydney mit 72.941, Magallanes (die nehmen ihre Mission ernst und erklären ihren Anlegern, wie sie investieren, leider nur auf Spanisch und Englisch, dafür ist das Video ...

Den vollständigen Artikel lesen ...