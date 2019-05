Werbekampagnen mit politischer Haltung haben vor den Europa-Wahlen Hochkonjunktur. Stefan Wübbe von der Werbeagentur Kolle Rebbe erklärt, warum Lufthansa und andere zunehmend etwas tun. Und wo Risiken lauern.

WirtschaftsWoche: In diesen Tagen sieht man im Netz, in Zeitungen und auf Plakaten verschiedene Anzeigen von Unternehmen, die zur Teilnahme an den Europa-Wahlen aufrufen. Ist die Nachfrage nach solchen Kampagnen gestiegen in den vergangenen Jahren?Stefan Wübbe: Das ist auffallend, ja. Das hat es bisher so nicht gegeben. Im Gegensatz zu Wahlkampf-Kampagnen, rufen sie allerdings nur generell auf, zur Wahl zu gehen. Also ohne konkret für eine Partei zu werben. Das nimmt ihnen die Gefahr einer PR-Bombe.

Sie betreuen mit Ihrer Agentur Kolle Rebbe die Kampagne "Say yes to Europe" für die Lufthansa. Was war die Vorgabe von Lufthansa und was ist Ihre kreative Idee dahinter?Lufthansa wollte keine reine Lufthansa-Kampagne, sondern nur als Unterstützer der Initiative "Say yes to Europe" auftreten. Dabei geht es darum, dass Briefwahlunterlagen zur Eintrittskarte werden für Orte, in die man sonst nicht reinkommt. Zum Beispiel in die Spieler-Kabine des BVB, auf die Bühne der Elbphilharmonie oder in die Flugsimulatoren-Halle von Lufthansa.

In Tageszeitungen ist aber auch eine Anzeige der Lufthansa zu sehen mit einem Flugzeug, auf dem "Say yes to Europe" steht. Und unten in der Ecke der Anzeige steht: "Say yes to the world".Ja, das ist der internationale Marken-Claim. Lufthansa spürt, dass er die heutige Gefühlslage der Menschen ...

