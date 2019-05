Heute ist es einfach sich vorzustellen, wie die Zukunft des Autos aussehen wird: Es wird autonom. Jene Generation, die 2035 erwachsen wird, muss wahrscheinlich keinen Führerschein mehr machen. Zwei Faktoren konnten dieses Projekt der autonomen Fahrzeuge in der Wirklichkeit ermöglichen. Der erste ist die Evolution des Internets am Ende der 90er-Jahre und seine Explosion in den 2000ern. Das Internet ermöglichte eine raschere Wissensübermittlung, eine einfachere Kommunikation sowie mehr Kreativität und Innovation. Am wichtigsten ist jedoch das Speichern von Millionen Gigabytes an Daten.

Daten als Kraftstoff

In den letzten 15 Jahren und durch die Möglichkeit von günstigen und extrem leistungsstarken Computern hat sich die künstliche Intelligenz (KI) - genauer gesagt, der Bereich des maschinellen Lernens (das Mitte des 20. Jahrhunderts aufkam) - exponentiell weiterentwickelt. Es wurden unterschiedliche Techniken des maschinellen Lernens entwickelt, um Algorithmen zu erstellen, die unabhängig lernen und sich verbessern können. Zu einigen dieser Techniken gehören auch künstliche neuronale Netze. Diese Algorithmen sind die Basis des Deep Learning.

Um das neuronale Netz zum Beispiel für die Bilderkennung zu trainieren, sind ausreichend Bilddaten für das Training notwendig. Das Netz lernt, aus einem Set aus hundertausenden Bildern ein bestimmtes Objekt zu erkennen und vergleicht das Ergebnis mit der vom Menschen bereitgestellten richtigen Antwort. Stimmen die Antworten überein, speichert das Netz dies als Erfolg ab und verwendet ihn später, um Objekte zu erkennen. Anderenfalls erfasst das Netz diesen Fehler und passt die Gewichtung auf den unterschiedlichen Neuronen an, um den Fehler zu korrigieren. Diese Methode wird als überwachtes Lernen bezeichnet. Es gibt etwa zehn unterschiedliche Lernmethoden für neuronale Netze, aber diese ist die bekannteste, am häufigsten verwendete und gebräuchlichste Methode, wenn ausreichend passende Bilddaten für das Training, zum Beispiel aus dem Internet, verfügbar sind.

KI dringt langsam aber sicher in immer mehr Märkte vor und damit auch in alltägliche Vorgänge: Smartphone, Smart Home, ...

