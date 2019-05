Peter Altmaier ist ein schwacher Wirtschaftsminister. Das liegt nicht nur an ihm, sondern auch am Mythos des Hauses: Der hat noch keinem Nachfolger Ludwig Erhards Glück gebracht.

Peter Altmaier wollte eine Art Ludwig Erhard des 21. Jahrhunderts werden, das Wirtschaftsministerium zu einer Supermacht ausbauen, auf Augenhöhe mit dem Finanzminister regieren. Das war der Plan. Im März 2018.

Heute ist Altmaier der Mann, der dabei zusehen muss, wie in der Berliner Gerüchteküche ständig neue Nachfolger genannt werden: Jens Spahn? Oder doch Friedrich Merz? Und er ist der Wirtschaftsminister, dem der Mittelstand beispiellos offen und harsch entgegenhält, er beschädige mit seiner "Nationalen Industriestrategie" das Amt.

Es ist ein tiefer Fall. Dabei hätte Altmaier gewarnt sein können, dass seine Ansprüche unrealistisch sind. Wenn er sich bei seinen Vorgängern erkundigt hätte.

Als Sigmar Gabriel 2017 die Chance hatte, ins Außenministerium zu wechseln, nutzte er sie - und wurde plötzlich beliebt.

Als Rainer Brüderle 2011 den Job abgab, um FDP-Fraktionschef zu werden, begann die einflussreichste Zeit seiner Karriere.

Und als Helmut Haussmann bei der 100-Jahr-Feier des Ministeriums im Frühjahr an der Ahnengalerie vorbeikam, dachte er: "Meinen Nachfolgern ging es auch nicht viel besser als mir."Wer als Wirtschaftsminister in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt vereidigt wird, verfügt über Prestige und Einfluss. Könnte man meinen. Doch das Amt bringt wenig Erfüllung - und einigen sogar Pech oder den politischen Niedergang. Aber warum ist das so? Warum reichte keiner seiner Nachfolger an den Übervater Ludwig Erhard heran? Wie kommt es, dass der jeweils amtierende Hausherr meist nur noch Zuschauer ist, aber kein respektierter Schiedsrichter mehr? Warum kann er nur fordern, aber fast nichts durchsetzen?

Es ist Zeit für eine Spurensuche. Zeit, für eine Zwischenbilanz mit Peter Altmaier. Zeit für Gespräche mit Kennern des Hauses: mit Ökonomen Staatssekretären - und ehemaligen Ministern. Wer sie trifft, reist in Orte wie Goslar, Bad Urach oder Prichsenstadt. Und erfährt viel über ordnungspolitische Orientierungs- und Glücklosigkeit.

Am Ende, so viel vorweg, steht eine Bilanz des langsamen, stetigen Abstiegs. Das einst machtvolle Ministerium macht einen, man muss es so sagen: ziemlich heruntergewirtschafteten Eindruck. Der Reformeifer des Ressorts ist verblichen. Seine ordnungspolitische Strahlkraft ein Abglanz früher Tage. Im Haus regiert keine Vision der Zukunft. Sondern verwalteter Alltag.

Das Mythos-Problem

An einem Nachmittag Mitte Juni vergangenen Jahres ist die Welt des Peter Altmaier noch wohlgefügt. Im Foyer des Wirtschaftsministeriums hat er gerade die neue Ahnengalerie enthüllt. Die goldglänzenden Rahmen, in die seine Vorgänger gefasst sind, hat er selbst ausgewählt.

Die Hängung, mit Ludwig Erhard im Zentrum, ist seine Idee. Auch der Saal, in dem er nun spricht, heißt seit wenigen Minuten nach dem Urahn. Und als wäre das nicht der Würdigung genug, wird unter der Kuppel das dort ebenfalls verewigte Bild Erhards eigens mit einem Lichtspot herausgestellt.

Altmaier, ganz Nachlassverwalter, Fackelträger, Huldiger, sieht beseelt aus. Und so spricht er auch. Gefeiert werden 70 Jahre soziale Marktwirtschaft. Aber eigentlich spricht Altmaier einen "modernen Helden" heilig, "unerreicht und unvergleichlich", der "da oben über uns wacht, damit wir nicht vom Weg abkommen".

Nun ja, nicht alle Wünsche gehen in Erfüllung.

Der Siegener Ökonom Nils Goldschmidt benutzt ein sehr neudeutsches Wort, um die Bedeutung und die Wirkung Erhards zu beschreiben: benchmark. In der bundesdeutschen Geschichte gebe es kein anderes Ministerium, das von einer Figur "derart geprägt" worden, von der Aura eines einzigen Mannes "geradezu durchdrungen" sei wie eben dieses Haus vom "Vater der sozialen Marktwirtschaft".Wohlstand. Für alle. In diesen drei Worten steckt für Goldschmidt, der auch Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft soziale Marktwirtschaft ist, ein politisches Programm. Erhard habe "Wohlstand" nie nur schlicht-materiell verstanden, stets als ein buchstäblich sinnvolles Eingebettetsein in die Gesellschaft, in Beruf und Familie. Und "für alle" - dieser Imperativ sei doch so aktuell wie lange nicht. Prekarisierung? Ungleichheit? Mangelnde Chancengerechtigkeit? Die Antwort: Wohlstand für alle! Deshalb, meint Goldschmidt, "sollte man ihn immer wieder lesen". Nicht, weil der Wirtschaftswundertext als direkte Handlungsanweisung dienen könne, als jederzeit nachzubetendes Mantra, vielmehr als "Gedankenhorizont". Zur Orientierung, Vergewisserung. Und Mahnung. Altmaiers "Nationale Industriestrategie" etwa, da ist Goldschmidt sicher: Erhard "wäre entsetzt gewesen über diesen Neo-Merkantilismus".

Das ist ein Teil von Altmaiers Tragik: dass er Erhard wortreich überhöht, sich von Herzen mit ihm schmückt - obwohl er spürt, sich von ihm emanzipieren zu müssen. Der entgrenzten, globalisierten Wirtschaft ist mit nationaler Ökonomie nicht mehr beizukommen; die Kapitalmärkte sind zumindest teilweise pervertiert.

"Man rudert, rudert und rudert - und kriegt trotzdem fast nichts durch"

Einen Minister beschäftigen nicht mehr brave, verwurzelte Kleinunternehmen, sondern aggressive, heimatlose Digitalmonopolisten, deren Feld die Welt ist. Geld hat keinen Preis mehr und braves Sparen keinen Sinn - und die Bundesrepublik muss längst nicht mehr aus Weltkriegsruinen auferstehen, sondern einen Weltklasse-Sozialstaat finanzieren.

Angesichts dieser Umbrüche ist es keine Schande, als Regierender schon einmal durcheinanderzugeraten. Für Altmaier mag das kein Trost sein. Eher schon, dass das Haus und seine Geschichte auch seine Vorgänger selten erfüllte.

Das hat gleich mehrere Gründe.

Das Kompetenz-Problem

Wer Helmut Haussmann trifft, begibt sich auf eine Reise in die alte Bundesrepublik. Der FDP-Politiker wurde 1988 Wirtschaftsminister, als die Deutsche Einheit ferner denn je schien. Und in seinem Wohnort Bad Urach, rund 40 Kilometer südöstlich von Stuttgart, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Im Café gibt es ein Stück Erdbeertorte, das locker als vollwertige Mahlzeit durchgehen könnte. Und "ein Klacks" Sahne bedeutet hier: ein halber Teller.

Weil Haussmann bei der Frage nach dem schönsten Erlebnis seiner Amtszeit lange nachgedacht und trotzdem keine Antwort gegeben hat, steht nun die Bilanz seiner zwei Jahre im Raum. "Es ist ja nicht so, dass man gar nichts machen kann als Wirtschaftsminister", sagt der freundliche Herr von 76 Jahren. "Aber eben viel weniger, als man denkt - und als alle von einem erwarten." Deshalb sei er selbst ernüchtert gewesen.

Als die Mauer fiel, plädierte Haussmann für eine langsame Wirtschaftsunion und warnte vor den Folgen eines zu freundlichen Umtauschkurses von Ost- und D-Mark. Rückblickend weiß er nicht mal mehr, ob ihm überhaupt jemand zuhörte. Was er noch weiß: Kanzler Helmut Kohl klärte alle wichtigen Entscheidungen mit dem Finanzminister. Die Wirtschafts- und Währungsunion kam dann sehr schnell.Haussmann erlebte damals jenes Rendezvous mit der Realität, das viele seiner Vorgänger und wohl alle Nachfolger erleiden mussten: Der Wirtschaftsminister beobachtet das politische Spiel nur, sitzt auf der Tribüne, macht hin und wieder ordnungspolitische Zwischenrufe. Wenn er Glück hat, blicken Kanzler und Finanzminister kurz auf. In der Regel aber ignorieren sie ihn.Dass der Wirtschaftsminister vom Spielfeld auf die Tribüne verbannt wurde, hat viel mit dem Verlust an Kompetenzen zu tun. Zu Erhards Zeiten, als es noch Ressortchefs für Angelegenheiten ...

