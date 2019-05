30 Mio. Euro investiert Werner & Mertz in den Bau seines neuen Produktionsgebäudes in der Rheinallee - die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Mainzer Reinigungsmittelunternehmens. Gemäß der ganzheitlich-nachhaltigen Firmenphilosophie zeichnet sich der Neubau durch ein anspruchsvolles Nachhaltigkeitskonzept aus.Nachhaltige Reinigungsmittel des Mainzer Unternehmens sind gefragter denn je: Der Umsatz der Marke Frosch stieg von 2016 bis 2018 um 21 Prozent, der Marktanteil um 14 Prozent. Der Gesamtumsatz der Werner & Mertz Gruppe betrug 2018 399 Mio. Euro. Mit der Investition in das neue ...

