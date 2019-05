Facebook finalisiert seine Pläne für die Einführung einer eigenen Kryptowährung im nächsten Jahr. Es ist geplant, bis zum ersten Quartal 2020 in rund einem Dutzend Ländern ein digitales Zahlungssystem einzurichten, berichtet "BBC". Der Social-Media-Riese will seine zukünftige Kryptowährung, die intern als GlobalCoin bezeichnet wird, noch in diesem Jahr testen. Facebook hat bereits mit dem Gouverneur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...