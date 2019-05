=== M O N T A G, 27. Mai 2019 09:30 DE/CSU-Chef Söder und EVP-Spitzenkandidat Weber, PK zum Wahlsonntag, München 09:30 DE/Bündnis 90/Die Grünen, PK zum Wahlsonntag, Berlin 10:30 DE/SPD, Sitzungen von Präsidium und Parteivorstand, Berlin 10:30 DE/AfD, PK zum Wahlsonntag, Berlin 11:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, BI-PK, Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 DE/Die Linke, PK zum Wahlsonntag, Berlin 13:30 DE/CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, PK zum Wahlsonntag, Berlin 13:30 DE/FDP, PK zum Wahlsonntag, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 19:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Costa Ricas Präsident Quesada, Pressestatements vor dem Treffen, Berlin *** - AT/Parlament, Abstimmung über Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Kurz, Wien - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz - Börsenfeiertag Großbritannien, US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq D I E N S T A G, 28. Mai 2019 07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 1Q, Grünwald 07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 1Q, Essen *** 07:45 CH/BIP 1Q *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juni 08:00 DE/Home24 SE, Ergebnis 1Q, Berlin 08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 1Q, Neu-Isenburg 08:15 DE/Helaba, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Mai *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April 10:00 DE/Fraport AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/Rheinmetall AG, HV, Berlin 10:00 DE/Evonik Industries AG, HV, Essen 10:00 DE/Software AG, HV, Darmstadt 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV, Kassel 10:00 DE/Baywa AG, HV, München 10:00 DE/MBB SE, HV, Berlin 10:00 DE/Nemetschek SE, HV, München 10:00 DE/Bechtle AG, HV, Heilbronn *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai 11:00 DE/CDU-Wirtschaftsrat, Jahres-Pressefrühstück, Berlin 11:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1Q, Hannover *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex März *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai *** 17:00 EU/Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs zu EU-Spitzenposten, Brüssel *** - DE/Stellenindex BA-X Mai M I T T W O C H, 29. Mai 2019 *** 07:05 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg *** 07:30 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1Q, München 07:30 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 1Q, Berlin 08:00 DE/Destatis, vierteljährlicher Tarifindex 1Q *** 08:00 DE/Rocket Internet SE, Ergebnis 1Q (08:15 Telefonkonferenz), Berlin 08:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network, Ergebnis 1H, Zwingenberg *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch April 08:45 FR/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 09:00 AT/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) 09:00 DE/Bundesbank, Zahlungsverkehrssymposium, u.a. Rede von Präsident Weidmann und von EZB-Direktor Mersch (09:30), Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai *** 10:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, PK zum Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt 10:00 DE/Encavis AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV, München 10:00 DE/Kuka AG, HV, Augsburg 10:00 DE/MLP SE, HV, Wiesloch 10:00 DE/QSC AG, HV, Köln 10:00 DE/Stada Arzneimittel AG, HV, Bad Vilbel 10:00 DE/LEG Immobilien AG, HV, Düsseldorf 10:30 DE/Indus Holding AG, HV, Köln 10:30 DE/Leifheit AG, HV, Frankfurt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, HV, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Stratec SE, HV, Pforzheim *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) D O N N E R S T A G, 30. Mai 2019 *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Mai (vorläufig) *** 14:30 US/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - Börsenfeiertag Schweiz F R E I T A G, 31. Mai 2019 *** 01:50 JP/Industrieproduktion April *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Mai *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Mai *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Mai 10:00 IT/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Mai *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) *** 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und US-Außenminister Pompeo, Statements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (2. Umfrage) 18:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz des Journal of Money, Credit and Banking, New York *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Mai - EU/Ratingüberprüfungen für Irland (S&P), Österreich (Fitch), Bulgarien (S&P), Lettland (Moody's), Liechtenstein (S&P) S O N N T A G, 2. Juni 2019 - DE/CDU, Vorstandsklausur (bis 3.6.), Berlin ===

