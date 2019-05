=== M O N T A G, 3. Juni 2019 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Mai *** 08:00 DE/Isra Vision AG, Ergebnis 1H (10:30 Telefonkonferenz), Darmstadt 09:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, PG zur europäischen Zahlungsdiensterichtlinie PSD2, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (2. Veröffentlichung) 10:00 DE/Sixt Leasing SE, HV, München *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im Mai *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai *** 16:00 US/Bauausgaben April 17:00 DE/BDI, Tag der Deutschen Industrie (bis 4.6.), Berlin 22:00 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 *** - GB/US-Präsident Trump zu Staatsbesuch in Großbritannien (bis 5.6.), London D I E N S T A G, 4. Juni 2019 *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 09:30 DE/BDI, Abschluss Tag der Deutschen Industrie, u.a. mit Reden von Bundeskanzlerin Merkel (09:50), Bundeswirtschaftsminister Altmaier (11:40), Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire (12:00) und SPD-Chefin Nahles (12:20), Berlin 10:00 DE/Bundesfinanzministerium, Föderales Forum, u.a. Teilnahme von Finanzminister Scholz, Berlin 10:00 DE/Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungs- gesellschaften (BVK), Deutscher Eigenkapitaltag, Berlin 10:00 DE/Nordex SE, HV, Rostock 10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV, München 10:00 DE/Sixt SE, HV, München 10:00 DE/GFT Technologies SE, HV, Stuttgart *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Mai (Vorabschätzung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April 11:00 GR/BIP 1Q *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Opel Automobile GmbH, PK zur Elektrostrategie und Restrukturierungsplan Pace, Rüsselsheim *** 13:15 DE/CDU-Wirtschaftsrat, Wirtschaftstag, Berlin *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April 18:00 CH/BIZ, Quartalsbericht 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Mai - DE/Vonovia SE, Capital Markets Day (bis 5.6.) - US/Fed, Forschungskonferenz, u.a. zu grundsätzlichen Strategien, geldpolitischen Instrumenten und Kommunikation (bis 5.6.) M I T T W O C H, 5. Juni 2019 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Mai *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis, Linz *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau April 10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, HV, Frankfurt 10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV, Oldenburg 10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV, Ludwigsburg 10:00 DE/Rhön-Klinikum AG, HV, Bad Neustadt/Saale *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April *** 11:00 EU/Erzeugerpreise April 11:30 DE/Institut für Bank- und Finanzgeschichte (IBF), Symposium zum Thema: "Kapitalmarktentwicklung in der Langfristperspektive", Frankfurt 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 14:00 DE/Krones AG, HV, Neutraubling *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:15 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse - DK/Parlamentswahlen in Dänemark D O N N E R S T A G, 6. Juni 2019 06:15 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 2Q, Ehningen *** 08:00 DE/Auftragseingang April 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, BI-PK, Heidelberg 10:00 DE/Rocket Internet SE, HV, Berlin 10:00 DE/Windeln.de SE, HV, München 10:00 DE/Xing SE, HV, Hamburg 10:00 DE/Aumann AG, HV, Beelen 10:00 DE/Gerresheimer AG, HV, Düsseldorf 10:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, HV, Hannover 10:30 DE/RAG-Stiftung, Jahres-Pressegespräch, Essen *** 11:00 EU/BIP 1Q (3. Veröffentlichung) *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Vilnius *** 14:30 US/Handelsbilanz April *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 1Q (2. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) - Börsenfeiertag Südkorea F R E I T A G, 7. Juni 2019 *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe April *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz April *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q *** 08:45 FR/Industrieproduktion April 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Bundesrat, Sitzung, Berlin 10:00 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, HV, München 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai *** - GB/Premierministerin May, Rücktritt als Parteichefin der Konservativen, London - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (DBRS), Dänemark (DBRS und Moody's), EFSF (Fitch), ESM (Fitch), Estland (S&P), Kroatien (Fitch), Polen (DBRS) - Börsenfeiertag Hongkong und China S A M S T A G, 8. Juni 2019 *** - JP/G20, Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 9.6.), Fukuoka - JP/G20, Treffen der Minister für Handel und digitale Wirtschaft (bis 9.6.), Tsukuba - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung ===

