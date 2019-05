Die Aktie von Aurora Cannabis hat am Donnerstag deutlich Federn lassen müssen. Fast vier Prozent ging es an der Heimatbörse in Toronto nach unten. Damit ist die jüngst aufgebaute Stärke auch schon wieder dahin. Fundamentale Gründe hat die derzeitige Korrekturphase allerdings nicht, sie ist in erster Linie der allgemeinen Marktschwäche sowie Gewinnmitnahmen infolge des starken Anstiegs seit Dezember vergangenen Jahres geschuldet. Aus charttechnischer Sicht besteht weiter kein Grund zur Beunruhigung. Hier gilt es insbesondere, sich über der wichtigen Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie zu behaupten.

