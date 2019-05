Es wird eng für den Dax, doch verloren ist der Kampf um den großen Trend an den Börsen noch nicht. Die Entscheidung darüber steht kurz bevor. Welche Faktoren den künftigen Kurs bestimmen.

Erstes Risiko: Der Handelskonflikt zwischen den USA und ChinaDie jüngsten Wirtschaftszahlen auf beiden Seiten zeigen, dass der Handelsstreit mittlerweile empfindlich auf die Realwirtschaft durchschlägt. Bisher überwog an den Märkten die Hoffnung, dass sich die Akteure letztlich zusammenraufen. Diese Hoffnung schwindet durch die sture Haltung Trumps und die Verhärtung bei den Chinesen. Wenn sich an den Aktienmärkten die Überzeugung durchsetzt, dass es auf absehbare Zeit keine verträgliche Einigung gibt, können die Kurse noch weiter nachgeben.

Zweites Risiko: Die Rohstoffmärkte kippen abEntgegen der Erwartung, dass sich die Rohstoffmärkte stabilisieren, kam es zuletzt sogar zu crashartigen Verlusten. Der Ölpreis ging so stark wie seit Monaten nicht mehr in die Knie, Brent-Notierungen rutschten tief unter die Durchschnittslinie der vergangenen 200 Tage. Auslöser waren höher als erwartete Lagerbestände in den USA, starke Produktionsdaten und eine niedrige Nachfrage. Bei Kupfer zeigt sich ein ähnliches Bild, hier ging es ebenfalls weiter runter als erwartet. Beides zeigt, wie die Märkte dazu übergehen, eine enttäuschende Wirtschaftsentwicklung einzupreisen. Schwächere Rohstoffmärkte sind auch eine Gefahr für viele Schwellenländer - und das wiederum schlägt auf die Konjunkturerwartungen der Industrieländer zurück.

Drittes Risiko: Die wachsende VerschuldungDie Fed warnt vor einer steigenden Verschuldung bei vielen Unternehmen. Besonders anschaulich zeigt sich das am Anleihemarkt, der größten Verschuldungs-Orgie weltweit. Für Anleger ist das umso gefährlicher, da wegen der minimalen Renditen die Risiken ohnehin kaum noch angemessen bezahlt werden.

Viertes Risiko: Die unsichere europäische ZukunftIn den vergangenen Jahrzehnten war der Zusammenschluss der europäischen Länder ein Garant für Sicherheit, Stabilität und wirtschaftliche Koordination - und damit für die Wertpapiermärkte ein wichtiges Fundament. Diese Basis bricht weg. Sollten in der bevorstehenden Europawahl nationale Populisten besser abschneiden als erwartet, wäre das eine weitere Belastung für die Börsen. Driften die einzelnen Länder weiter auseinander, wird eine kohärente Zinspolitik immer schwieriger. Dabei ist die EZB mit ihrem extremen Niedrigzins ohnehin schon ein ganzes Stück weiter von der wirtschaftlichen Realität entfernt als die Fed, die ihre Zinsen drei Jahre lang erhöht hat. Ein Gegengewicht zum Dualismus USA gegen China kann ...

