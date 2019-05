=== S A M S T A G, 25. Mai 2019 - JP/Treffen von Kaiser Naruhito mit US-Präsident Trump, Tokio S O N N T A G, 26. Mai 2019 *** 08:00 DE/Bürgerschaftswahl in Bremen, Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg- Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) *** - EU/Wahl zum Europäischen Parlament (seit 23.5.), u.a. in Deutschland - BE/Parlamentswahlen in Belgien - LT/Stichwahl um Präsidentenamt in Litauen M O N T A G, 27. Mai 2019 09:30 DE/CSU-Chef Söder und EVP-Spitzenkandidat Weber, PK zum Wahlsonntag, München 09:30 DE/Bündnis 90/Die Grünen, PK zum Wahlsonntag, Berlin 10:30 DE/SPD, Sitzungen von Präsidium und Parteivorstand, Berlin 10:30 DE/AfD, PK zum Wahlsonntag, Berlin 11:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, BI-PK, Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 DE/Die Linke, PK zum Wahlsonntag, Berlin 13:30 DE/CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, PK zum Wahlsonntag, Berlin 13:30 DE/FDP, PK zum Wahlsonntag, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 19:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Costa Ricas Präsident Quesada, Pressestatements vor dem Treffen, Berlin *** - AT/Parlament, Abstimmung über Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Kurz, Wien - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz - Börsenfeiertag Großbritannien, US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq ===

