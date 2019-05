Die britische Premierministerin Theresa May hat am Freitag den Rücktritt von ihrem Amt als Parteichefin am 7. Juni bekannt gegeben. Damit neigen sich auch ihre Tage als Premierministerin dem Ende zu. Was dies für die Wirtschaft bedeutet, haben einige Analysten und Ökonomen kommentiert:

Peter Dixon, Analyst Commerzbank:

"Auch einem neuen Premierminister dürfte es kaum gelingen, mit der EU ein grundlegend anderes Abkommen auszuhandeln. (...) Somit bleibt das Ende der Brexit-Saga im Dunkeln. Auch wenn sich das Pfund Sterling nach der Ankündigung von Mays Rücktritt erholt hat, gibt es kaum einen Grund, übermäßig optimistisch zu sein. Die Unsicherheit bleibt hoch."

Mark Haefele, Investmentchef Global Wealth Management UBS:

"Wir halten es jetzt für wahrscheinlicher, dass Großbritannien gezwungen sein wird, die EU um einen weiteren Aufschub des Brexits zu bitten, das wäre das dritte Mal, dass die Frist verschoben wird. Das würde im Gegenzug die Wahrscheinlichkeit für schnelle Wahlen oder ein zweites Brexit-Referendum erhöhen."

Jürgen Matthes, Leiter Internationale Wirtschaftsordnung und Konjunktur Institut der deutschen Wirtschaft (IW):

"Nachdem die britische Premierministerin Theresa May ihren Rücktritt angekündigt hat, drohen im Vereinigten Königreich Hardliner an die Macht zu kommen, die einen ungeregelten Austritt riskieren. Dieser harte No-Deal-Brexit würde nicht nur der britischen Wirtschaft schaden, sondern die Einheit des Königreichs bedrohen. Die Gefahren für die deutsche Wirtschaft sind derweil überschaubar."

Stefan Große, Analyst NordLB:

"Egal, wer nun die neue Premierministerin oder der neue Premierminister sein wird: Sie oder er wird vor den gleichen Herausforderungen stehen zutiefst verfeindete Lager mit völlig unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft Großbritanniens in der EU zusammenzubringen. (...) Ein neuer Premier wird möglicherweise auch noch einmal versuchen, bei der EU weitere Zugeständnisse zu bekommen. Das erhöht die Chancen, dass es abermals schwer wird, den Termin im Oktober zu halten. (...) Somit befinden wir uns wieder am Anfang und sind keinen Schritt weiter. Die Briten sind im Chaos und steuern weiter auf einen harten Brexit zu."

Paul Dales, UK-Chefvolkswirt Capital Economics:

"Der Rücktritt von Premierministerin Theresa May unterstützt unsere jüngste Einschätzung, dass die Chancen für ein Brexit-Abkommen gesunken sind und die Chancen für einen weiteren Aufschub und einen Brexit ohne Abkommen gestiegen sind. Während die Finanzmärkte dies wahrscheinlich bereits eingepreist haben, glauben wir - vor dem Hintergrund, dass die Sorgen um die globale Wirtschaft auch zunehmen - dass die Abwärtsrisiken für das Pfund (auch wenn es kurz nach der Nachricht stieg) und für britische Staatsanleihen zunehmen."

/elm/bgf/he

AXC0179 2019-05-24/15:33