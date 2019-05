Domstein Seafood AG geht den ersten Schritt zur Holding. DGAP-News: Domstein Seafood AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Unternehmensrestrukturierung Domstein Seafood AG geht den ersten Schritt zur Holding. 24.05.2019 / 15:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Umstruckturierungsmaßnahmen von Tochtergesellschaft mit Muttergesellschaft zur Bildung einer Holding sind abgeschlossen. Mit der Gründung der Tochtergesellschaft Darda Seafood Corp. im März 2019 hatte die Domstein Seafood bereits den ersten Schritt getan um langfristige Kooperationen in Kanada und Alaska auszuweiten. DGAP Aus Umstrucktierungsgründen wurde der Hauptsitz des Unternehmens nach Kanada verlegt. Mit dem bevorstehenden Zuwachs an Unternehmen die in Zukunft zugekauft werden sollen, wird die strategische Holding gebildet und der Hauptsitz ab sofort in Kanada geführt. Durch die entstehende neue Struktur erwartet das Unternehmen weitere hohe Steuerersparnisse, die sich auf den bevorstehenden Börsengang Ende 2019 positiv auf alle Aktionäre auswirken werden. Desweiteren ist mit dem neuen Hauptsitz in Kanada ein zügiger und weniger bürokratischen Hürden verbundener Börsengang gewährleistet. Information: Darda Seafood Corp. 24.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 815665 24.05.2019 AXC0188 2019-05-24/15:48