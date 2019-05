Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat der britischen Premierministerin nach ihrem angekündigten Rücktritt für ihre Arbeit gedankt. Theresa May habe sich beherzt für eine Durchführung des Brexits im Sinne ihres Landes eingesetzt, hieß es am Freitag aus dem Élyséepalast. Macron habe May eine persönliche Botschaft des Dankes und der Unterstützung übermittelt. Es sei zu früh, um über die Folgen dieser Entscheidung zu spekulieren.

Nun sei es an Großbritannien, einen Nachfolger zu bestimmen. Frankreich sei bereit, mit ihm in allen europäischen und bilateralen Fragen zusammenzuarbeiten. Es gelte, das reibungslose Funktionieren der Europäischen Union aufrecht zu erhalten. Der Präsidentenpalast erinnerte daran, dass Ablehnungen ohne Alternativen in eine Sackgasse führten.

Unter massivem Druck wegen der Brexit-Krise hatte May am Vormittag angekündigt, die Führung der Konservativen Partei am 7. Juni abzugeben. Damit sind auch ihre Tage als Premierministerin gezählt./nau/DP/mis

