Daimler hält an Ausblick fest und setzt auf Kostensenkungen

Daimler hat die Prognose für das laufende Jahr bekräftigt und gleichzeitig die Notwendigkeit für Kostensenkungen betont. "Alles steht auf dem Prüfstand: fixe und variable Kosten, Sach- und Personalkosten, Investitionsvorhaben, die Wertschöpfungstiefe und die Produktpalette", sagte der scheidende Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche. Ziel sei es, wie geplant im Geschäft mit Premiumautos den Margenkorridor von 8 bis 10 Prozent bis 2021 wieder zu erreichen. Im laufenden Geschäftsjahr sollen Verkäufe und Umsatz leicht zulegen. Auch beim operativen Ergebnis (EBIT) rechnet der Konzern mit einem leichten Zuwachs.

Daimler-Aktionäre kritisieren teuren Umbau und geringe Marge

Daimler-Chef Dieter Zetsche erhält während der Hauptversammlung viel Lob für seine insgesamt erfolgreiche Bilanz, Investoren kritisieren aber auch die zuletzt schwache Entwicklung der Rendite und Aktie. "Sie haben das ramponierte Image des Sterns wieder auf Hochglanz poliert und mit der Kernmarke Mercedes-Benz die Krone im Premiumsegment zurückerobert", sagte Analyst Janne Werning von Union Investment. "Aus Aktionärssicht können wir heute dennoch nur eine gemischte Bilanz der Ära Zetsche ziehen."

Neuer Daimler-Chef Källenius schwört Mitarbeiter auf neuen Kurs ein

An seinem ersten offiziellen Arbeitstag als neuer Daimler-Chef hat Ola Källenius seine Mitarbeiter auf den neuen Kurs des Autobauers eingeschworen. In einer Audiobotschaft an die Belegschaft betonte er "die gemeinsame Aufgabe von uns allen: der Wandel unseres Unternehmens". Das Daimler-Geschäft solle noch nachhaltiger werden und dabei weiterhin profitabel bleiben, fuhr der Schwede fort.

Audi plant bis 2025 mit höherem Anteil elektrifizierter Autos

Audi will den Wandel zur Elektromobilität beschleunigen. Bis 2025 sollen bei der Volkswagen-Tochter rund 40 Prozent aller abgesetzten Fahrzeuge elektrifiziert sein, kündigte Audi-CEO Bram Schot auf der Hauptversammlung an. "Wir wollen zur Mitte des kommenden Jahrzehnts rund eine Million elektrifizierte Autos pro Jahr verkaufen", so der Manager. Bisher hatte Audi 2025 mit einem E-Anteil von einem Drittel geplant. Dazu zählen rein elektrische Autos und Plug-in-Hybride.

Bosch zahlt im Dieselskandal 90 Millionen Euro Bußgeld

Nach den Autoherstellern VW, Audi und Porsche muss auch der Autozulieferer Bosch ein hohes Bußgeld im Dieselskandal zahlen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart verhängte ein Bußgeld von 90 Millionen Euro gegen Bosch wegen "fahrlässiger Verletzung der Aufsichtspflicht", wie die Justizbehörde mitteilte. Bosch habe auf Rechtsmittel verzichtet, das Geld werde binnen sechs Wochen an das Land Baden-Württemberg gezahlt.

IG Metall und Segula vereinbaren Tarifvertrag für Ex-Opel-Mitarbeiter

Der Opel-Partner Segula und die IG Metall haben sich auf einen Tarifvertrag verständigt. Die Beschäftigten bekommen einen Haustarif auf "Niveau der Flächentarifverträge", wie beide Tarifparteien mitteilten. Für die ehemaligen Opel-Mitarbeiter im Rüsselsheimer Entwicklungszentrum sollen beim Wechsel gleichbleibende Konditionen gelten. Das Verhandlungsergebnis biete den Mitarbeitern "Sicherheit in Form von guten und stabilen Arbeitsbedingungen", erklärte Segula-Personalchef Udo Bekker.

Europas Nutzfahrzeugmarkt wächst im April weiter

Die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen ist auch im April weiter gestiegen und hat noch an Schwung gewonnen. Im April sind die Neuzulassungen in der EU und der europäischen Freihandelszone um 7,6 Prozent zum Vorjahresmonat auf 223.305 Fahrzeuge geklettert, teilte der europäische Herstellerverband Acea mit. Im März lag das Wachstum bei 4,3 Prozent. Alleine für die EU zeigte sich im April ein Wachstum von 7,8 Prozent auf 215.497 Fahrzeuge.

Ford streicht 7.000 Stellen

Der Autobauer Ford streicht die Stellen von 7.000 Angestellten. Das entspreche 10 Prozent dieses Teils der Belegschaft, teilte der Autobauer mit. Damit solle dem rückläufigen Ergebnistrend entgegengetreten werden. Insgesamt beschäftigt der US-Autobauer 70.000 Mitarbeiter. Ford schrieb in einer Email, ein Teil des Stellenabbaus sei bereits über Abfindungen und Entlassungen umgesetzt. Abgeschlossen werden soll der Abbau bis August.

General Motors dampft Carsharingdienst massiv ein

General Motors (GM) schraubt die Ambitionen im Carsharingmarkt zurück. Die Carsharingtochter Maven wird sich aus acht von 17 nordamerikanischen Großstädten zurückziehen, kündigte der US-Autokonzern an. Maven solle sich auf die Märkte konzentrieren, in denen die Nachfrage derzeit am stärksten sei und das Wachstumspotenzial am größten.

