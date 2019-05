Freitags greift unsere aktienlust.tv-Frontmann Jürgen Schmitt ja gern einmal in die Börsenpsychologie-Kiste. Heute hat er dabei einen langfristigen Chart des DAX herausgepickt, in dem auch viele Euphorie-, Krisen- und Crashphasen eingebaut sind. Denn in der Tat gibt es Krisen solange es Börse gibt und immer folgte diesen Krisen eine neue Aufwärtstendenz. Wer erinnert sich noch an die Asienkrise oder die Russlandkrise in 1997/1998? Wer hat noch "Altlasten" durch die Finanzkrise 2008? Und wer hat ...

