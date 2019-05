MAX21 AG: Sämtliche gehaltene Geschäftsanteile an der KeyIdentity GmbH veräußert DGAP-Ad-hoc: MAX21 AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung MAX21 AG: 24.05.2019 / 16:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MAX21 AG: VERKAUF DER 100%-IGEN BETEILIGUNG KEYIDENTITY GMBH Ad-hoc Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in die USA, Australien, Kanada und Japan - Weiterstadt, 24. Mai 2019 - Die MAX21 AG hat mit sofortiger Wirkung die sämtlich von ihr gehaltenen Geschäftsanteile an der KeyIdentity GmbH veräußert. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. In diesem Zusammenhang wurde auf die von der MAX21 AG ausgereichten Darlehen gegenüber der KeyIdentity GmbH verzichtet. Damit ist nun die Binect GmbH die einzige 100%-ige Tochtergesellschaft der MAX21 AG. MAX21 AG Die MAX21 AG ist eine Technologie-Holding, die sich nunmehr ganz überwiegend in der Branche Digitales Output- und Postmanagement und positioniert. Die exakte thematische Ausrichtung wird dabei vorgegeben durch die Binect GmbH im Portfolio der MAX21. Die MAX21 AG ist im Freiverkehr (Basic Standard) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1; Wertpapierkennnummer: A0D88T; ISIN: DE000A0D88T9). Ansprechpartner für Presseanfragen MAX21 AG Nils Manegold, Vorstand Tel.: +49 6151 62910-0 Fax: +49 6151 62910-29 E-Mail: presse@max21.de Internet: www.max21.de Wichtiger Hinweis Diese Internetseite sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der MAX21 AG dar. Aktien der MAX21 AG werden außerhalb von Deutschland, insbesondere in den Vereinigten Staaten, nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Kontakt: Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen MAX21 AG Nils Manegold Vorstand Robert-Koch-Str. 9 64331 Weiterstadt Tel.: +49 6151 62910-0 Fax: +49 6151 62910-29 E-Mail: investoren@max21.de Internet: www.max21.de 24.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MAX21 AG Robert-Koch-Straße 9 64331 Weiterstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 62910-0 Fax: +49 (0)6151 62910-29 E-Mail: investoren@max21.de Internet: www.max21.de ISIN: DE000A0D88T9 WKN: A0D88T Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 815765 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 815765 24.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A0D88T9 AXC0215 2019-05-24/16:56