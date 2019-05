ROUNDUP 3: Premierministerin May tritt zurück - Brexit-Furcht wächst wieder

LONDON/BRÜSSEL - Nach monatelangem Machtkampf in der Brexit-Krise hat die britische Premierministerin Theresa May am Freitag ihren Rücktritt angekündigt. Sie gibt am 7. Juni die Führung ihrer Konservativen Partei ab und wird bis Ende Juli auch als Regierungschefin ersetzt. Da sehr EU-kritische Nachfolgekandidaten in den Startlöchern stehen, wächst neue Furcht vor einem Chaos-Brexit Ende Oktober. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker quittierte Mays Ankündigung mit Bedauern, Kanzlerin Angela Merkel äußerte Respekt.

ROUNDUP/May-Rücktritt: Respekt für die britische Premierministerin

LONDON/BRÜSSEL - Der Rücktritt der britischen Premierministerin Theresa May kommt angesichts der Brexit-Blockade in London nicht unerwartet. Vor allem aufseiten der Europäischen Union reagierten am Freitag viele Politiker mit Respekt, dass die konservative Regierungschefin überhaupt so lange durchgehalten hat. Laut wurde aber auch neue Sorge vor einem chaotischen britischen EU-Austritt. Ein Überblick:

Trump: Huawei könnte Bestandteil eines Handelsabkommens werden

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat in Aussicht gestellt, den Streit um den Telekomausrüster Huawei in den Handelsgesprächen mit China zu lösen. "Ich kann mir vorstellen, dass Huawei in irgendeine Form eines Handelsabkommens einbezogen wird", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) vor dem Weißen Haus in Washington. Auf Nachfragen von Reportern nannte Trump allerdings keine Details, wie ein solcher Deal aussehen könnte. Er betonte lediglich, dass jede Vereinbarung "sehr gut für uns aussehen würde, das kann ich Ihnen sagen".

Chinesischer Vizepräsident trifft Merkel - Streit über Hongkong

BERLIN - Der chinesische Vizepräsident Wang Qishan wird nächsten Freitag nach Berlin kommen, um mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wirtschaftliche und internationale Fragen zu besprechen. Wang ist ein Schwergewicht in der chinesischen Führung. Als Wirtschaftsexperte, erfahrener Krisenmanager und USA-Kenner ist er eine wichtige Figur im laufenden Handelskrieg zwischen den USA und China. Er gilt als enger Vertrauter von Staats- und Parteichef Xi Jinping.

Belgien: Geschäftsklima trübt sich überraschend erneut ein

BRÜSSEL - In Belgien hat sich das Geschäftsklima im Mai überraschend verschlechtert. Der Indikator fiel um 0,4 Punkte auf minus 3,6 Zähler, wie die belgische Notenbank (BNB) am Freitag in Brüssel mitteilte. Es ist bereits der zweite Rückgang in Folge. Volkswirte wurden überrascht. Sie hatten im Schnitt einen Anstieg auf minus 2,3 Punkte erwartet.

USA: Aufträge für langlebige Güter sinken etwas stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im April etwas stärker als erwartet gesunken. Der Auftragseingang fiel um 2,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang um 2,0 Prozent gerechnet. Im März war der Auftragseingang um revidiert 1,7 (zunächst 2,6) Prozent gestiegen.

Tsipras schließt Neuwahlen in Griechenland nicht aus

ATHEN - Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras hat vorgezogene Parlamentswahlen angedeutet, falls ihm die Bürger bei der Europawahl am Sonntag kein Vertrauen schenken sollten. Die Griechen entscheiden Tsipras zufolge nicht nur über die Abgeordneten für das Europaparlament, sondern auch darüber, wie ihr Land in den kommenden Jahren regiert werden soll. Sollten die Bürger ihm am Sonntag nicht das Vertrauen aussprechen, sei alles offen, sagte Tsipras am Freitag dem Staatsfernsehen (ERT).

Großbritannien: Einzelhandel stagniert

LONDON - Der britische Einzelhandel hat seine Umsätze im April nicht steigern können. Gegenüber dem Vormonat stagnierten die Erlöse, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London bekanntgab. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet. Der deutliche Anstieg im März wurde nachträglich von 1,1 auf 1,2 Prozent angehoben. Im Jahresvergleich steigerte der Einzelhandel seinen Umsatz um 5,2 Prozent. Das lag über den Markterwartungen.

Ifo: Handelskriege dämpfen Exportstimmung

MÜNCHEN - Die zahlreichen Handelskonflikte zwischen den USA und anderen Ländern wie China lasten immer stärker auf der deutschen Exportwirtschaft. Die Exporterwartungen fielen im Mai von 1,2 Punkten im Vormonat auf 0,9 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Oktober 2012. "Die Exportdynamik schwächt sich weiter ab", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Japans Inflation bleibt trotz leichtem Anstieg schwach

TOKIO - In Japan bleibt die Inflation trotz eines leichten Anstiegs schwach. Die von den Währungshütern besonders stark beobachte Kernrate der Inflation, bei der schwankungsanfällige Preise für frische Nahrungsmittel herausgerechnet werden, legte im April im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozent zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Das hatten Experten im Schnitt erwartet. Grund für die etwas höhere Teuerung waren deutliche Preisaufschläge für Reisen vor den Feiertagen. Im März hatte die Inflationsrate noch etwas niedriger bei 0,8 Prozent gelegen.

