Mainz (ots) - Woche 21/19



Fr., 24.5.



0.00 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann Bitte Ergänzung beachten: Untertitel



(Ergänzung bitte auch am Fr., 7.6.2019, 0.45 Uhr beachten.)



Woche 22/19



So., 26.5.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur ab 22.15 Uhr beachten:



22.15 Wahl 2019 im ZDF Wahl 2019 - Europa und Bremen



23.20 Inspector Barnaby (HD/UT) Die Kunst stirbt zuletzt Nach Motiven von Carolin Graham



Inspector Barnaby Neil Dudgeon Sarah Barnaby Fiona Dolman Sergeant Charlie Nelson Gwilym Lee Summer Pitt Saskia Reeves Lance Auden Ramon Tikaram Brin Dunne John Hollingworth Daniel Fargo David Bamber Brandon Monkford David Gant Alexandra Monkford Chrerie Lunghi Simeon Rowling Denis Lill und andere



Schnitt: Derek Bain Musik: Jim Parker Kamera: James Moss, Christopher Preston Drehbuch: Jeff Povey Regie: Matt Carter (Erstsendung 7.1.2018) Großbritannien 2017



0.50 heute Xpress (VPS 1.00)



1.00 ZDF-History (VPS 23.59/HD) Beherrscht, geteilt, geeint - Drei Wege durch die Geschichte Europas (Erstsendung 11.6.2017) Deutschland 2017



--------------------------------------------



zu So., 26.5.



1.45 Inspector Barnaby (HD/UT) Die Kunst stirbt zuletzt Nach Motiven von Carolin Graham (von 23.20 Uhr)



Inspector Barnaby Neil Dudgeon Sarah Barnaby Fiona Dolman Sergeant Charlie Nelson Gwilym Lee Summer Pitt Saskia Reeves Lance Auden Ramon Tikaram Brin Dunne John Hollingworth Daniel Fargo David Bamber Brandon Monkford David Gant Alexandra Monkford Chrerie Lunghi Simeon Rowling Denis Lill und andere



Schnitt: Derek Bain Musik: Jim Parker Kamera: James Moss, Christopher Preston Drehbuch: Jeff Povey Regie: Matt Carter Großbritannien 2017



3.15 Terra X (VPS 1.05) Der erste Freund des Menschen



4.00 Momente der Geschichte (VPS 3.45) Vom Deutschen Herbst



4.45 Momente der Geschichte (VPS 4.30) Geeintes Deutschland



5.15- Frühling auf dem jungen Rhein 5.30



("neoriginal: Mord im Mittsommer" und "Deutschland von oben" entfallen.)



Mo., 27.5.



9.00 heute spezial Bitte Ergänzung beachten: Untertitel



----------------------------



10.20 heute spezial Bitte Ergänzung beachten: Untertitel



