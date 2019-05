SRC Research nimmt das Kursziel für die Eyemaxx-Aktie von 19,0 auf 17,0 Euro zurück, bestätigen aber das Buy Rating für die Aktie. In den zurückliegenden fünf Jahren habe sich der Fokus von Eyemaxx mehr und mehr von Handelsobjekten in den CEE Märkten auf Wohnprojekte in Deutschland und Österreich verlagert. Mittlerweile macht Deutschland einen Anteil von über 80% der Gesamtpipeline aus (Deutschland und Österreich zusammen sogar 90%) und der Anteil der Wohnprojekte liegt derzeit schon bei nahezu 50%, so die Analysten. Ein näherer Blick auf die regionale Ausrichtung zeigt, dass 35% der Pipeline aus den Berlin-Schönefeld Projekten "Sonnenhöfe" und "Vivaldi-Höfe" (342 Mio. Euro) stammt und ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...