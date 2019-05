DAX erobert 12.000-Punkte-Marke zurück, Siemens nutzt die Gelegenheit

Nach dem gestrigen Kurssturz konnte sich der DAX am heutigen Freitag ein wenig erholen und die 12.000-Punkte-Marke zurückerobern. Von einer nachhaltigen Rallye kann jedoch noch keine Rede sein.

Das war heute los. Auch zum Ende dieser Handelswoche blieb der Handelsstreit zwischen China und den USA im Fokus. US-Präsident Donald Trump räumte nun ein, dass auch der chinesische Handyhersteller und Netzwerkausrüster Huawei Teil einer Lösung im Handelskonflikt sein könnte. Allerdings sind wir von einer solchen Lösung immer noch weit entfernt.

So konnten sich Investoren auch anderen Themen wie der Europawahl 2019 oder dem Brexit zuwenden. Ein so genannter harter Brexit ist nun nach dem für den 7. Juni angekündigten Rücktritt von Premierministerin Theresa May wieder ein Stück wahrscheinlicher geworden. Allerdings bewegte dies die Märkte kaum, da ein solcher Schritt erwartet worden war.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte vor allem die Siemens-Aktie (WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101) eine gute Performance an den Tag legen. Das Papier kletterte zeitweise um mehr als 2 Prozent in die Höhe. Siemens konnte sich damit von den jüngsten Kursverlusten erholen. Diese hatte vor allem die Markteintrübung infolge der Eskalation des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits verursacht.

