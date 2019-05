Mlada Boleslav (ots) -



- Die bei SKODA AUTO produzierten Aggregate der Motorenfamilie EA211 umfassen neun Leistungsstufen und treiben zwölf Modelle dreier Volkswagen Konzernmarken an - SKODA fertigt vier EA211-Typen von 1,0 bis 1,6 Liter Hubraum in Mlada Boleslav - Tradition der Motorenfertigung in Mlada Boleslav geht zurück bis ins Jahr 1899



SKODA AUTO hat heute in seinem Stammwerk Mlada Boleslav das 2.500.000ste Aggregat der Motorenfamilie EA211 produziert. Der Automobilhersteller fertigt diese Motoren seit Ende 2012 sowohl für SKODA als auch für andere Marken des Volkswagen Konzerns. Die Tradition des Motorenbaus am Stammsitz von SKODA begann 1899, als Vaclav Klement und Vaclav Laurin, die Gründerväter des Unternehmens, ihren ersten Motorradmotor fertigten.



SKODA AUTO Produktionsvorstand Michael Oeljeklaus, sagt: "Der Meilenstein von zweieinhalb Millionen produzierten Aggregaten steht für 120 Jahre Ingenieurskunst und die Leistungsfähigkeit unserer Mannschaft. Unser Stammwerk in Mlada Boleslav gehört zu den traditionsreichsten Standorten in der Automobilindustrie. Mit dem Produktionsjubiläum der Motoren-Baureihe EA211 fügen wir dieser Erfolgsgeschichte nun ein weiteres Kapitel hinzu."



Die seit 2012 in Mlada Boleslav produzierte Motoren-Baureihe EA211 besteht aus Drei- und Vierzylindermotoren mit Aluminium-Motorblock. Derzeit fertigen rund 900 Beschäftigte im Stammwerk 2.400 Motoren pro Tag. Es handelt sich um vier verschiedene Aggregate mit 1,0 bis 1,6 Liter Hubraum. Die Palette der Dreizylinder umfasst den 1,0 MPI mit 44 kW (60 PS) oder 55 kW (75 PS), den 1,0 MPI EVO 59 kW (80 PS) sowie den 1,0 TSI in den Leistungsstufen 70 kW (95 PS), 81 kW (110 PS) und 85 kW (115 PS). Als Vierzylinder gehören der 1,4 TSI mit 94 kW (128 PS) oder 110 kW (150 PS) sowie der 1,6 MPI mit 81 kW (110 PS) zur EA211-Familie. Diese Motoren werden weltweit in Modellen des Volkswagen Konzerns installiert. Aktuell kommen sie in neun verschiedenen Modellen dreier Konzernmarken zum Einsatz: in den SKODA Modellen FABIA, OCTAVIA, RAPID SPACEBACK, KAROQ, KAMIQ und SCALA, in den VW-Modellen Polo, Ameo sowie bei SEAT in den Modellen Ibiza, Ateca, Leon und Arona.



Neben dem Motorenbau in Mlada Boleslav spielt auch das Komponentenwerk Vrchlabi von SKODA AUTO eine wichtige Rolle im globalen Produktionsverbund des Volkswagen Konzerns. In Vrchlabi entsteht unter anderem das Direktschaltgetriebe DQ 200. Das moderne Siebenganggetriebe kommt in SKODA Modellen sowie in weiteren Fahrzeugen des Volkswagen Konzerns zum Einsatz. Am Hightech-Standort Vrchlabi laufen täglich 2.200 Getriebe dieses Typs vom Band. Im Januar 2018 erreichte das Werk die Marke von 2.000.000 produzierten Einheiten.



Die Motorenfertigung in Mlada Boleslav blickt auf eine stolze, 120-jährige Tradition zurück: Vaclav Laurin und Vaclav Klement, die Gründerväter des Unternehmens, hatten 1895 mit dem Bau von Fahrrädern begonnen. Nur vier Jahre später, im Jahr 1899, präsentierten sie ihr erstes Fahrrad mit Hilfsmotor. Der Einzylinder, der dieses Motorrad antrieb, leistete 1,25 oder 1,75 PS. 1905 entwickelte L&K für ihr erstes Automobil, die Voiturette A, einen wassergekühlten 7-PS-Motor mit 1.100 ccm Hubraum.



Meilensteine der EA211-Motorenfertigung in Mlada Boleslav:



2012: Beginn der EA211-Produktion mit dem 1,0 MPI 2014: Produktionsstart der Triebwerke 1,4 TSI und 1,6 MPI 2015: Jubiläum mit 500.000 gefertigten EA211-Aggregaten 2016: Produktionsstart des 1,0 TSI; SKODA AUTO erreicht die Marke von 1.000.000 gefertigten EA211-Motoren 2018: Produktionsstart des 1,0 MPI EVO 2019: SKODA AUTO produziert den 2.500.000sten Motor der EA211-Familie



