Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) der MADSACK Mediengruppe veröffentlicht eine besondere Ausgabe des Sonntag: Das Wochenendjournal erscheint am Samstag ganz im Zeichen der Europawahl in 27 Tageszeitungen mit einer Auflage von knapp einer Million Exemplaren. Prominente wie George Clooney und Udo Lindenberg sagen, was sie von Europa halten.



Gemeinsam mit den Redaktionen der Titel und mit Unterstützung des weltweiten Korrespondenten-Netzwerks hat die RND-Redaktion für die Sonderedition des Sonntag Statements von 100 Prominenten aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft eingeholt. Sie wurden gebeten, drei Sätze zu vervollständigen: "Europa, ich mag an Dir ...", "Europa, ich will von Dir ..." und "Europa, ich verbinde mit Dir ...".



"Diese Aktion beweist einmal mehr, wie richtig es ist, im Verbund zu arbeiten - und wie gut unser Netzwerk funktioniert", sagt Marco Fenske, Chefredakteur des RND. "Jeder unserer Standorte hat mit seinen Inhalten zum Gelingen beigetragen, heraus kam eine redaktionelle Vielfalt, von der alle profitieren."



Mehr als 50 Tageszeitungen mit einer täglichen Gesamtauflage von mehr als 2,3 Mio. Exemplaren und einer Reichweite von mehr als 6,8 Millionen Lesern beziehen bereits überregionale Inhalte vom RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), darunter sowohl MADSACK-Titel (u.a. Leipziger Volkszeitung, Hannoversche Allgemeine, Märkische Allgemeine) als auch weitere Partner (z.B. Berliner Zeitung, Express, Hildesheimer Allgemeine, Neue Westfälische).



