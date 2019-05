Infame Sprüche über die EU sind die Spezialdisziplin des britischen Ex-Außenministers Boris Johnson. Doch sollte er britischer Premier werden, würde das viele EU-Partner weniger ängstigen, als sein Image vermuten lässt.

Was hat Boris Johnson über die EU nicht alles schon behauptet. Brüssel wolle einen Superstaat in Europa einrichten, wie es zuvor Hitler schon versucht hat, lautet einer seiner unhaltbaren Behauptungen. Mit der Wahrheit nimmt es der Konservative nicht so genau, wenn er die EU nur in einem möglichst schlechten Licht erscheinen lassen kann.

Ein britischer Premier Boris Johnson wäre für Entscheider in Brüssel und den EU-Hauptstädten kein Wunschpartner, um die Brexit-Verhandlungen fortzusetzen. Er wäre aber auch bei weitem nicht das Schreckensgespenst, das sein rüpelhafter Ruf suggerieren würde. "Wenigstens weiß er, wie die EU funktioniert", sagt ein Diplomat in Brüssel. In seiner Zeit als britischer Außenminister von 2016 bis 2018 habe er mit den Außenministern der anderen EU-Staaten pragmatisch und konstruktiv zusammengearbeitet, erzählt ein EU-Botschafter. Öffentliche und nicht-öffentliche Auftritte fielen durchaus unterschiedlich aus.

Eine Begebenheit aus dem Spätjahr 2016 zeigt diese zwei Gesichter des Boris Johnson eindrucksvoll. Etliche Monate nach dem Brexit-Referendum fand sich Johnson in Brüssel zu einem Abendessen in kleiner Runde ein. Als ihn ein Gesprächspartner ...

