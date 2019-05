Die Aktie von Infineon hat wahrlich schon bessere Zeiten erlebt. Allein in dieser Woche verloren die Papiere des Halbleiterherstellers zehn Prozent an Wert. Von 18,20 Euro noch am vorvergangenen Freitag rutschte Infineon auf 16,32 Euro zum Börsenschluss an diesem Freitag. In den vergangenen drei Wochen ging es somit um rund 20 Prozent abwärts. Dabei sind sich die institutionellen Analysten recht einig darüber, dass das Unternehmen mehr wert sei - allein, die Anleger scheinen nicht überzeugt.

