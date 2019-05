Der Zughersteller Bombardier kämpft mit massiven Qualitätsproblemen. Ausgerechnet der Ex-Chef des größten Kunden soll das Fiasko beenden.

Licht aus, Licht an, Licht aus. Der Intercity der Deutschen Bahn von Karlsruhe nach Nürnberg macht manchmal, was er will. Die meisten Fahrgäste, die auf der Dreistundentour über Pforzheim, Stuttgart und Crailsheim unterwegs sind, dürften die Aussetzer mit Humor nehmen, einige sich vielleicht zu einem spöttischen "typisch Bahn" hinreißen lassen.

Doch hinter dem Discoeffekt des Intercity (IC) 2 der Deutschen Bahn stecken ernsthafte Probleme. Verantwortlich ist nicht die Bahn, sondern Zughersteller Bombardier. Das Unternehmen bekommt die Software im Zug nicht in den Griff - weder während der Fahrt, noch im Ruhezustand. Fährt der Lokführer den IC am Stuttgarter Kopfbahnhof in die neue Richtung, könne es vorkommen, dass "das Bordsystem ungeplant herunterfährt", sagen Insider. Der Zug muss neu starten. Es kommt zu Verspätungen, den gefürchteten "Verzögerungen im Betriebsablauf".

Die Softwareprobleme sind die jüngste einer Vielzahl von Hiobsbotschaften des deutsch-kanadischen Zug- und Flugzeugherstellers. Galt die Zugsparte mit Sitz in Berlin einst als Stütze von Bombardier, entwickelt sie sich nun zu einem echten Krisenfall. Grund für die Defizite laut Insidern: zu viele Standorte, ein Heer an Leiharbeitern und Managementfehler.

Ausgerechnet Ex-Bahn-Chef Rüdiger Grube soll nun die Wende einleiten. Der 67-Jährige wird Chef des Aufsichtsrats. Unter seiner Ägide hatte die Bahn jene Züge bestellt, die der Deutschen Bahn heute so viel Ärger bereiten.Die Deutsche Bahn verliert nun die Geduld mit Grubes neuem Arbeitgeber. Im Jahr 2011 rosteten bereits nagelneue Regionalzüge des Modells Talent viele Monate auf einem Werksgelände vor Berlin vor sich hin, weil das Eisenbahnbundesamt wegen Bremsproblemen die Genehmigung verweigerte. Beim Prestigezug ICE 4 von Siemens und Bombardier sorgte zuletzt ein Bombardier-Werk in Polen für fehlerhafte Schweißnähte. Und die erste Serie der weiß-roten Doppelstock-Züge ...

