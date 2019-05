Gerade ist an den Börsen alles möglich. Die internationale Politik bietet reichlich Potential für starke Impulse - positive wie negative.

Die Achterbahnfahrt an den Finanzmärkten dürfte in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen. Die internationale Politik bietet reichlich Potenzial für starke Impulse in beide Richtungen. Bei der Wahl zum Europaparlament droht den etablierten, EU-freundlichen Parteien zumindest eine böse Klatsche. Schon diese würde das Regieren in der EU und in vielen Ländern erschweren und den Euro weiter schwächen.

Das Risiko eines Erdrutschsieges der EU-Gegner, der den Fortbestand der Währungsunion infrage stellen könnte, gilt nach dem moderaten Ausgang der Europawahl in den Niederlanden am Donnerstag allerdings als kaum noch gegeben.

In Großbritannien allerdings stehen die Zeichen durch den angekündigten Rücktritt der Premierministerin und das erwartete sehr starke Abschneiden der Brexit-Partei zunehmend auf Machtkampf und hartem Brexit. Diese Mischung könnte das Pfund schwächen und die Aktienmärkte sowohl auf der Insel als auch auf dem Kontinent belasten.

Donald Trumps Handels-

