Margrethe Vestager ist der Star der Europapolitik. Die Wettbewerbskommissarin hat sich mit der deutschen Autoindustrie und amerikanischen Digitalkonzernen angelegt. Nun greift sie nach der EU-Präsidentschaft.

Im ehemals größten deutschen Paketpostamt kommt erst Stimmung auf, als Margrethe Vestager das Kommando übernimmt. Seit einer halben Stunde sitzt die EU-Kommissarin für Wettbewerb bei der re:publica in Berlin-Kreuzberg auf der Bühne. Die große Konferenz rund ums Infotainment in der Digitalgesellschaft ist für Vestager die perfekte Gelegenheit, um ein paar Grundsätzlichkeiten über Fairness und Wettbewerb in der Facebook- und Google-Welt loszuwerden.

Der Moderator hat die Dänin im Stil eines Marktschreiers als "Popstar der EU-Kommission" und eine der "gefürchtetsten Frauen im Silicon Valley" angekündigt. Doch was folgt, ist eine behäbige Fragerunde. Das Interesse des Publikums am Gast aus Brüssel ist begrenzt, viele scrollen auf Smartphones durch ihre Mails und Twitter-Accounts. Bis es Vestager reicht. Sie weiß, was ihre Fans im Auditorium hören wollen, sagt: "Ich glaube, viele hier teilen meine Frustration mit der Datenschutz-Grundverordnung: Es ist gut, dass wir diese digitalen Bürgerrechte jetzt haben. Aber es wäre noch schöner, wenn wir sie auch ausprobieren könnten." Endlich horcht der Saal auf. Vestager legt nach: "Das hätte jetzt aber einen viel, viel größeren Applaus geben müssen." Gelächter, gelöste Mienen, großer Applaus. Na also.

Handeln und Wandeln

Vestager ist es gewohnt, dass sie das Tempo und die Richtung bestimmt. Sie hat die Milliardenfusion von O2 und Hutchison abgelehnt und den Zusammenschluss der Börsen in Frankfurt und London verhindert. Sie hat ein Lkw-Kartell zerschlagen und die in Berlin und Paris erwünschte Zusammenlegung der Bahnsparten von Siemens und Alstom abgeblasen. Derzeit prüft sie, ob deutsche Autobauer illegale Absprachen trafen, um die Einführung umweltfreundlicher Technologie zu verzögern. Und natürlich legt sie sich immer wieder mit Big-Tech an.

2016 verdonnerte Vestager Apple zu einer Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro, die der US-Konzern im Mitgliedsland Irland zu wenig entrichtet hatte. Sie führte gleich drei Verfahren gegen Google: weil der Konzern Produkte seiner Tochterunternehmen bei Suchanfragen bevorzugte, weil Google über sein Handybetriebssystem Android seine Suchmaschine zum Standard machte und weil Google seine marktbeherrschende Stellung missbrauchte. Am Ende standen Milliardenstrafen.

Seit Wochen denkt Vestager laut über eine Zerschlagung von Facebook nach, wenn auch als "last resort" der EU-Kartellpolitik. Und sie untersucht, ob Amazon die Daten von kleinen Verkäufern auf seiner Handelsplattform missbraucht, um sich ihnen gegenüber einen unrechtmäßigen Vorteil zu verschaffen. Man müsse darüber nachdenken, sagt Vestager, ob diese Daten wirklich Amazon gehörten - oder ob es dafür nicht eine quasistaatliche, unabhängige Daten-Verwaltungs-Agentur bräuchte.Vestagers Handeln, ihre Auftritte, beeindrucken viele. Von der Netzelite wird sie gefeiert, von Konzernchefs gefürchtet, von Politikern bewundert, von Journalisten gewürdigt, inzwischen auch in den USA. Für den "Atlantic" ist sie "the most important technocrat of the century", für das "Wall Street Journal" die "Regulatorin des Silicon Valley", für "Foreign Policy" eine der zehn einflussreichsten "globalen Denkerinnen" der vergangenen zehn Jahre. Selbst US-Präsident Donald Trump, dessen Europakenntnisse sich oft darauf beschränken, dass er Belgien für eine "wunderschöne Stadt" hält, huldigt Vestager fast ehrfürchtig als "tax lady".

Weltweit ist der Name Vestager in den vergangenen Monaten fast schon zu einem Synonym geworden für die Selbstbehauptung Europas - für eine EU, die sich als Hort einer regelbasierten Wirtschaft begreift, als ordnungspolitische Alternative zum vulgären Nationalkapitalismus in den USA und zum Kaderkapitalismus in China.

Liberale Regierungschefs, darunter Frankreichs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...