Warten auf die Entscheidung: Der US-Präsident hatte Berufung gegen die Anordnung eingereicht, die das Geldhaus zur Herausgabe von Finanzunterlagen verpflichtet.

Die Deutsche Bank muss Finanzunterlagen von US-Präsident Donald Trump nicht umgehend an den Kongress aushändigen. Das teilte das zuständige Gericht in New York am Samstag mit. Diese Entscheidung betreffe auch das Institut Capital One Financial. Zuvor hatte Trump und seine Tochtergesellschaften Berufung gegen eine bestehende Anordnung eingereicht.

Erst am Mittwoch hatte Bundesbezirksrichter Edgardo Ramos entschieden, dass die Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...