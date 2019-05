Unter dem Druck ihrer Aktionäre spalten sich immer mehr Konzerne auf. Mittlerweile zeigt sich: Das ist nicht immer eine gute Idee.

Der Backsteinturm mit der großen Uhr ragt rot in den Himmel, eine geschwungene Brücke verbindet die geduckten Flügel des historischen Komplexes. Viermal im Jahr dürfen Besucher hinein, um das einstige Zentrum eines deutschen Weltkonzerns zu besichtigen. Zeitweise beschäftigte der fast 200.000 Menschen und stellte 25.000 unterschiedliche Produkte her. Bis Jürgen Dormann kam.

Vor 25 Jahren trat der Manager an, um den behäbigen und renditeschwachen Frankfurter Hoechst-Konzern zu "entrosten und entfrosten". Er spaltete Randaktivitäten ab, verkaufte Geschäftsteile und fokussierte sich auf Pharmazie und Landwirtschaft. 1999 fusionierte Hoechst mit dem französischen Konkurrenten Rhône-Poulenc zum "Life-Sciences"-Unternehmen Aventis. Der deutsche Konzern hatte zuvor mehr als 135 Jahre bestanden. Aventis existierte nicht mal fünf, bevor der Wettbewerber Sanofi das Konstrukt im Jahr 2004 übernahm.

Dormanns umstrittenes Programm wirkt verblüffend aktuell. Wie nie zuvor basteln deutsche Konzernlenker an der Struktur der von ihnen geführten Unternehmen herum, lockern Verbindungen zwischen Sparten, trennen Teile ab und kaufen an anderer Stelle zu. Das soll ihre Konzerne schneller, flexibler und transparenter machen - und damit attraktiver für Investoren. Das klingt einleuchtend, ist aber riskant. Denn eine Umstrukturierung ist kein Selbstläufer. In letzter Konsequenz kann sie wie bei Hoechst sogar zur Selbstentleibung führen.

Die Bilanz bisheriger Operationen fällt durchwachsen aus. Ein Index, der die Wertentwicklung abgespaltener Unternehmen in den USA misst, liegt auf Sicht von einem Jahr zehn Prozent im Minus, während das Aktienbarometer Dow Jones vier Prozent zulegte. Auch auf Sicht von drei Jahren schnitten die Abspaltungen schwächer ab. In Deutschland sind die Einzelteile des Handelskonzerns Metro nach der Trennung in Mediamarkt und Saturn auf der einen und die Großmärkte auf der anderen Seite zusammen weniger wert als vor der Operation.

Verkünder des Trends hält das nicht auf. "Derzeit überlegt eine wachsende Zahl von Managern, wie ihr Unternehmen seine Geschäfte besser fokussieren kann", sagt Dago Diedrich, Strategieexperte bei der Unternehmensberatung McKinsey. Für ihn ist das nur logisch. Technologische Umbrüche und Internationalisierung verlangten gleichzeitig Größe und Flexibilität - und damit Kapital, um weiteres Wachstum zu finanzieren. Investoren würden ihr Geld aber lieber in fokussierte, verständliche Geschäfte stecken als in intransparente Gebilde. Und Managern falle ihre Aufgabe bei klarer Ausrichtung leichter. "Eine wachsende Geschäftseinheit muss man anders führen als eine in schrumpfenden Märkten", sagt Diedrich.

Aus der Mode kommt damit das Konglomerat, der noch vor wenigen Jahren weltweit bewunderte US-Konzern General Electric gilt heute als Beispiel für Ineffizienz und Verzettelung. Als Vorbild empfehlen Berater den vom damaligen Vorstandschef Wolfgang Reitzle vor 15 Jahren initiierten Umbau des einstigen Mischkonzerns Linde. Der trennte sich von der traditionellen Produktion von Kühltruhen und Gabelstaplern und stärkte das verbliebene Gasgeschäft mit dem Kauf des britischen Wettbewerbers BOC.

Dabei war der Erfolg nicht von Dauer. Jedenfalls hielt Reitzle auch den neuen Konzern nicht mehr für ausreichend groß, um auf dem Weltmarkt zu bestehen. Als Aufsichtsratschef manövrierte er Linde 2016 in eine Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair. Das neue Unternehmen trägt weiter den Namen Linde. Da jedoch der bisherige Praxair-Chef Stephen Angel an der Spitze steht, fürchten Kritiker eine US-Übermacht - und damit letztlich das Verschwinden eines deutschen Traditionsunternehmens.

Die Sorge gibt es auch bei Siemens. Denn kein Manager betreibt das Zerteilspiel so radikal und konsequent wie Konzernchef Joe Kaeser. Dabei hatte sich Siemens schon früher von Geschäften getrennt, 1999 etwa gingen zunächst die ...

