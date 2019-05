Düsseldorf/Neuss/Bonn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Kunstauktion von ARTGATE Consulting und dem Düsseldorfer Freundeskreis der Welthungerhilfe in der Neusser Langen Foundation war ein voller Erfolg. Unter den 224 Gästen waren zahlreiche Prominente wie die Schauspielerinnen Gesine Cukrowski und Ann-Kathrin Kramer, Ferdinand und Narcisa Oetker, Elena von Metzler und Vincent Steigenberger, Sabine Langen-Crasemann sowie der Jazz-Musiker Till Brönner und Kontrabassist Christian von Kaphengst, die für ein stimmungsvolles Rahmenprogramm sorgten.



Heinz Mack, Georg Herold, Nasan Tur, Annelies Strba, Johannes Wohnseifer: Die Liste der prominenten Künstlerinnen und Künstler, die sich am 24. Mai erfolgreich für die Welthungerhilfe eingesetzt haben, ist lang. Insgesamt 45 nationale und internationale Künstler und Galerien haben eines ihrer Werke kostenlos für den Kampf gegen den Hunger zur Verfügung gestellt. Das höchste Gebot erhielt eine Arbeit von Heinz Mack, dessen Werk für 35.000 Euro in der voll besetzten Langen Foundation versteigert wurde. Unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Susanne Gaensheimer, Künstlerische Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalens, führte Auktionatorin Caroline Lang, Chairman Sotheby's Schweiz, durch den spannenden Bieterabend. Insgesamt kamen 236.600 Euro für ein Projekt der Welthungerhilfe im Sudan zusammen.



Mit der Auktion setzten Leoni Spiekermann von ARTGATE Consulting, Hajo Riesenbeck vom Düsseldorfer Freundeskreis der Welthungerhilfe sowie die bieterfreudigen Gäste ein starkes Zeichen im Kampf gegen den Hunger. Der Generalsekretär der Welthungerhilfe, Mathias Mogge, war von der hohen Spendensumme, die den Erlös aus dem Jahr 2017 deutlich übertraf, sichtlich beeindruckt: "Wir danken allen Beteiligten und Sponsoren für ihren großartigen Einsatz. Die Düsseldorfer haben erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass es kein Widerspruch ist, in Kunst zu investieren und gleichzeitig Gutes zu tun. Wir sind die Generation, die den Hunger abschaffen kann! Davon bin ich zutiefst überzeugt."



Der Gesamterlös des Abends fließt in ein Projekt der Welthungerhilfe im Nordosten des Sudan. Im Red Sea State leiden besonders kleinbäuerliche Familien unter den Folgen von anhaltender Dürre, Hunger und Gewalt. Frei nach dem Motto "Dicke Fische statt leere Teller" sagen über 12.000 Fischer, Viehhirten und Kleinbauern gemeinsam mit dem Düsseldorfer Freundeskreis dem Hunger den Kampf an.



Die Veranstaltung wurde realisiert in Kooperation mit Sotheby's Köln, Porsche Zentrum Düsseldorf, Bankhaus Metzler, Christian Dior Paris, Dr. Ganteführer Marquardt & Partner und Kunstspedition Tandem.



Fotos vom Abend gibt es auf Anfrage und ab Montag zum Download unter https://www.welthungerhilfe.de/presse/.



Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell unabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit ihrer Gründung wurden mehr als 8.900 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit 3,53 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen.



OTS: Deutsche Welthungerhilfe e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6596 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6596.rss2



Pressekontakt: Herausgeber: Deutsche Welthungerhilfe e. V. IBAN: DE15 3705 0198 0000 0011 15 BIC: COLSDE33



Friedrich-Ebert-Straße 1 53173 Bonn



Ansprechpartner ARTGATE Düsseldorf Leonie Spiekermann Geschäftsführerin 0211 99488 141 0170 4789491 spiekermann@artgateconsulting.com



Ansprechpartner Welthungerhilfe Pressestelle Bettina Beuttner 0228 2288 204 0173 51 72 979 bettina.beuttner@welthungerhilfe.de



Catherine Briones Assistenz 0228 22 88 640 presse@welthungerhilfe.de



www.welthungerhilfe.de