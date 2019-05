Berlin (ots) - Die Alternative für Deutschland hat zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes den Film "70 Jahre Grundgesetz. Wir stehen drauf!" veröffentlicht.



Es ist die Basis unserer Gesellschaft, unserer Demokratie, unseres Rechtsstaats - das Grundgesetz! In diesem Jahr feiert es 70-jähriges Bestehen. Und die AfD feiert mit, denn es sind die Werte des Grundgesetzes, für die sich die AfD-Mitglieder engagieren, auf deren Grundlage sie die AfD gegründet haben und die sie auf deutschem Boden erhalten wollen.



Deshalb sagen Jörg Meuthen, Alexander Gauland, Alice Weidel und Beatrix von Storch "70 Jahre Grundgesetz: Wir stehen drauf!" und begründen in einem kurzen Film, weshalb die AfD die einzige Grundgesetzpartei für Deutschland ist.



Sehen Sie den AfD-Film zum Jubiläum "70 Jahre Grundgesetz. Wir stehen drauf!" hier: https://www.afd.de/grundgesetz-film



Mehr Informationen zum Grundgesetz-Jubiläum und zur Grundgesetzpartei AfD finden Sie hier: https://www.afd.de/grundgesetz/



