In der Kleinstadt Grafenwöhr im Oberpfälzer Landkreis Neustadt an der Waldnaab hat ein 34-Jähriger am Sonntagvormittag seinen 57 Jahre alten Vater mit einem Messer angegriffen und dabei tödlich verletzt. Das Opfer erlag noch am Ort des Geschehens seinen Verletzungen, teilte die Polizei mit.



Nach ersten Erkenntnissen leidet der Tatverdächtige unter einer psychischen Erkrankung. Er konnte vor Ort widerstandslos festgenommen werden. Die Mutter des Aggressors und zugleich Ehefrau des Opfers hatte den Notruf gewählt. Sie wurde selbst nicht verletzt.



Die Frau und weitere Angehörige wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut.