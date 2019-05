Die Aktienmärkte haben vor der Europawahl wieder den Rückwärtsgang eingelegt. In Summer verlor der DAX 1,9 Prozent und rettete ganz knapp die 12.000-Punkte-Marke. Auch an der Wall Street gab es Kursverluste. Stehen wir damit nun wieder vor einer neuen Abwärtswelle? Immerhin gab es bisher keine echte Entspannung im Handelsstreit. So ist die Aufwärtsbewegung der Vorwochen weiterhin nur als Korrektur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...