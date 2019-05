Uniper SE: Personelle Veränderungen im Uniper-Vorstand DGAP-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Personalie Uniper SE: Personelle Veränderungen im Uniper-Vorstand 26.05.2019 / 17:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Personelle Veränderungen im Uniper-Vorstand Chief Operating Officer Eckhardt Rümmler und Chief Commercial Officer Keith Martin haben heute den Aufsichtsratsvorsitzenden von Uniper darüber informiert, dass sie ihre Vorstandsmandate und Anstellungsverträge mit Wirkung zum Ablauf des 30.11.2019 beenden wollen. Kontakt: Mitteilende Person: Dr. Patrick Wolff General Counsel and Chief Compliance Officer Kontakt für Investoren und Analysten: Udo Giegerich Executive Vice President Group Finance & Investor Relations Uniper SE Holzstraße 6 40221 Düsseldorf Telefon +49 211 4579 8200 Telefax +49 211 4579 952082 E-Mail ir@uniper.energy Pressekontakt: Leif Erichsen Senior Vice President External Communication & Brand Uniper SE Holzstraße 6 40221 Düsseldorf Telefon +49 211 4579 3570 Mobil +49 171 563 92 42 E-Mail press@uniper.energy 26.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Uniper SE Holzstraße 6 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 211 73275 0 Fax: +49 211 4579 2022 E-Mail: info@uniper.energy Internet: www.uniper.energy ISIN: DE000UNSE018, DE000UNSE1V6 WKN: UNSE01, UNSE1V Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 815883 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 815883 26.05.2019 CET/CEST ISIN DE000UNSE018 DE000UNSE1V6 AXC0051 2019-05-26/17:12