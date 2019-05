Nach dem historisch guten Grünen-Ergebnis bei der Europawahl pocht der frühere Parteichef Cem Özdemir auf mehr Mitsprache seiner Partei beim Kampf gegen den Klimawandel und bei der Gestaltung der nächsten EU-Kommission. "Da wollen wir schon auch ein Wörtchen mitreden", sagte er am Sonntagabend in Stuttgart. Seine Partei müsse im Europaparlament künftig das "Zünglein an der Waage" sein.

Er freue sich über das deutsche Ergebnis der Grünen, sagte Özdemir nach ersten Hochrechnungen. Wichtig sei aber auch der Blick auf alle EU-Mitgliedsländer: "In all diesen Ländern erhoffe ich mir, dass die demokratischen Parteien gestärkt werden und die Fanatiker hoffentlich geschwächt werden."

Von den 751 Abgeordneten des künftigen Europaparlaments werden die Grünen nach einer ersten Prognose der ARD 66 Sitze haben (plus 14). In Deutschland schnitten die Grünen laut Prognosen mit 20,8 bis 21,8 Prozent sehr stark ab und wurden erstmals bundesweit stärkste Kraft./sax/DP/edh

