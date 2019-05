Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Defizite in der Klimaschutzpolitik eingeräumt. Weder vertrete die Regierung sehr glaubwürdig, wie sie die Klimaschutzziele erreichen wolle, noch habe die Partei programmatisch schon die Antworten hierfür, sagte sie am Sonntagabend in den ARD-"Tagesthemen". Das sei "genau die Baustelle, (...) die wir als CDU haben". Deswegen werde sich die CDU sicherlich auch schon beginnend mit der Klausur nächste Woche sehr intensiv vor allem um dieses Thema in den nächsten Wochen und Monaten kümmern.

Kramp-Karrenbauer zeigte sich enttäuscht über das Ergebnis der Europawahl. Dieses entspreche nicht dem Anspruch als Volkspartei und nicht ihrem Anspruch als Vorsitzende. Für die Bundespartei gelte, es sei nicht gelungen, die Themen, die der CDU wichtig seien wie Friedenssicherung, Sicherheit und Wohlstand, im Wahlkampf genug zu platzieren./hme/DP/edh

