In Portugal haben die seit Ende 2015 regierenden Sozialisten bei der Europawahl am Sonntag einen klaren Sieg errungen. Nach Auszählung von rund 95 Prozent aller Wahlkreise kam die Partido Socialista (PS) von Ministerpräsident António Costa auf rund 33,7 Prozent der Stimmen, wie das portugiesische Justizministerium am späten Abend in Lissabon mitteilte.

Damit wird die sozialdemokratisch orientierte PS acht oder neun der 21 Europaabgeordneten Portugals im Europäischen Parlament stellen. Im Vergleich zur Europawahl 2014 verbesserten sich die Sozialisten um gut 2,2 Prozentpunkte. Vor fünf Jahren hatten sie bei 31,46 Prozent der Stimmen acht Sitze erobert.

Platz zwei belegte nach den amtlichen Ergebnissen die konservativ-liberale Sozialdemokratische Partei (PSD) mit 22,3 Prozent vor dem marxistischen Linksblock (BE), der auf 9,6 Prozent kam. Die PSD bekommt fünf oder sechs Mandate, der Linksblock unterdessen zwei oder drei.

Dahinter folgt die Demokratische Einheitskoalition CDU, ein Bündnis aus Kommunisten, Grünen und anderen linken Gruppierungen, die 6,6 Prozent erhielt und mit zwei Sitzen rechnen kann. Jeweils einen Sitz bekommen nach diesen vorläufigen amtlichen Ergebnissen auch die Tierschutzpartei PAN und das rechtskonservative Demokratische und Soziale Zentrum - Volkspartei (CDS-PP).

Die Europawahl galt in Portugal nach Aussagen vieler Politiker und Medien als Test für die Parlamentswahl vom 6. Oktober. Rund 10,7 Millionen Menschen waren wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Wahlbehörde CNE lediglich bei etwas über 30 Prozent. Damit wurde ein neuer Negativ-Rekord bei Europawahlen in Portugal aufgestellt: Die bisher niedrigste Beteiligung war bei der letzten Abstimmung im Jahr 2014 mit 33,8 Prozent registriert worden./er/DP/zb

